Прем'єр-міністр Нідерландів подав у відставку через розпад коаліції в уряді

Нідерландський прем'єр-міністр Дік Схооф оголосив, що подає у відставку. Це сталося після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.

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Що відомо про відставку прем'єра Нідерландів

Після термінового двогодинного засідання уряду прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про рішення подати у відставку, що офіційно запускає процес дострокових парламентських виборів.

Далі Схооф має формально звернутися до короля Віллема-Олександра з проханням про відставку, після чого чинний уряд втратить повноваження.

Водночас Дік Схооф зазначив, що залишиться на посаді тимчасового прем'єра до формування нового кабінету, щоб забезпечити стабільність та працювати над ключовими викликами – міжнародною безпекою, торгівельними відносинами зі США та внутрішніми питаннями.

Я продовжу виконувати свою роботу,

– підкреслив він.

Причиною відставки нідерландського прем'єра стала криза в коаліції: ультраправа Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом вийшла з уряду через провал переговорів щодо посилення міграційної політики.

Усі міністри від Партії свободи склали повноваження, а їхні посади тимчасово обійматимуть технічні виконувачі обов'язків до наступних виборів.

На пресконференції у вівторок Схооф різко розкритикував дії партнерів по коаліції, назвавши їхній вихід "безвідповідальним і непотрібним".

До слова, кабінет прем'єра Діка Схоофа розпочав роботу 2 липня 2024 року і зрештою протримався менш як рік.