Дика версія, – генерал-майор про причетність України до підриву "Північних потоків"

Видання The New York Times опублікувало статтю про причетність проукраїнської групи до підриву "Північних потоків". Автори посилаються на дані розвідок, однак жодних доказів не надають.

Мовляв, саме в українців у тому районі була орендована яхта, з якої заклали вибухівку, і працювали над диверсією професійні водолази. Безумовно, такі вкиди можуть бути комусь вигідні. Про це 24 Каналу сказав генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

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Нехай бояться

Ягун наголосив, що версія з причетністю України – просто дика. Але певним суб'єктам вона може зіграти на руку.

Вона може бути вигідна росіянам та політикам у Європі та США, які неодноразово говорили про те, що Україна веде власну гру і до неї потрібно придивитися,

– зауважив він.

На думку генерал-майора СБУ, в України не було належного матеріально-технічного забезпечення, щоб реалізувати цю диверсію. Так, це точно не яхта і не водолази.

Втім, цю версію, напевно, підхоплять російські пропагандисти. "Давайте повіримо в те, що Україна спроможна підірвати"Північні потоки" й забезпечити ліквідацію Владіміра Путіна. Нехай бояться нас, що зробиш. Такі от ми страшні", – підсумував Віктор Ягун.

Реакція Офісу Президента