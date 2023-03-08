Дика версія, – генерал-майор про причетність України до підриву "Північних потоків"
Видання The New York Times опублікувало статтю про причетність проукраїнської групи до підриву "Північних потоків". Автори посилаються на дані розвідок, однак жодних доказів не надають.
Мовляв, саме в українців у тому районі була орендована яхта, з якої заклали вибухівку, і працювали над диверсією професійні водолази. Безумовно, такі вкиди можуть бути комусь вигідні. Про це 24 Каналу сказав генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.
Варте уваги Після вибухів Росія вирішила закрити та законсервувати "Північні потоки", – Reuters
Нехай бояться
Ягун наголосив, що версія з причетністю України – просто дика. Але певним суб'єктам вона може зіграти на руку.
Вона може бути вигідна росіянам та політикам у Європі та США, які неодноразово говорили про те, що Україна веде власну гру і до неї потрібно придивитися,
– зауважив він.
На думку генерал-майора СБУ, в України не було належного матеріально-технічного забезпечення, щоб реалізувати цю диверсію. Так, це точно не яхта і не водолази.
Втім, цю версію, напевно, підхоплять російські пропагандисти. "Давайте повіримо в те, що Україна спроможна підірвати"Північні потоки" й забезпечити ліквідацію Владіміра Путіна. Нехай бояться нас, що зробиш. Такі от ми страшні", – підсумував Віктор Ягун.
Реакція Офісу Президента
- За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, Україна не має жодного стосунку до диверсій на "Північних потоках".
- "Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі", – стверджує він.
- Радник додав, що влада не має інформації щодо "проукраїнських груп із підриву". Що сталося з "Північними потоками" достеменно невідомо. "Вони затонули", як кажуть у Росії..", – акцентував Подоляк.