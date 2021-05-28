Президент ще на 7 років: диктатор Асад переміг на виборах у Сирії

Сирійський диктатор Башар Асад, який при владі вже 21 рік, вчетверте переміг на виборах президента. Водночас їх не визнає низка країн Заходу.

Асад отримав 95,1% голосів, тобто підтримку 13,5 мільйонів людей. Явка на виборах, які відбулися 26 травня, сягнула 78%. Про це у прямому ефірі заявив спікер сирійського парламенту Хаммуда Саббаг.

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Диктатор при владі з 2000 року, раніше країною правив його батько Хафез. Сину поки не вдалося "перевершити" його – той очолював Сирію упродовж 29 років.

Асад же до 2014 року не мав опонентів на виборах. Кожного разу сирійці отримували бюлетень з питанням: "Чи підтримуєте ви переобрання Асада на ще один термін?".

Незалежних спостерігачів на виборах у 2021 році не було. Найімовірніше, що альтернативних кандидатів, як і раніше, допустили тільки для того, аби забезпечити перемогу Асаду.

Результати інших кандидатів:

Махмуд Мараї – 3,3 % голосів;

Абдулла Шаллум – 1,5% голосів.

Крім вищезгаданих політиків за крісло президента Сирії хотіли поборотися 48 людей. Втім, нікому з них не дозволити взяти участь у виборах.

Європа не визнає це голосування

Напередодні США, Велика Британія, Франція, Німеччина й Італія зробили спільну заяву щодо виборів у Сирії. Вони назвали їх "невільними та несправедливими".