Диктатор на дроті: чи варто було Меркель дзвонити Лукашенку
Джерело:фейсбук Павла Клімкіна
Меркель зовсім "затролили" за дзвінок Лукашенку. Кажуть, що він та Путін отримали нову вагому перемогу. Згоден, але лише наполовину.
Путін, на жаль, свої позиції явно покращив. Поки що. Щодо Лукашенка: він нічого не отримав і "визнання" тим більше.
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Спецслужби завжди ведуть переговори з тими, хто захоплює заручників. А Лукашенко зробив саме це: його силовики використовують мігрантів як "скот" і женуть для штурму кордону, а потім використовують для торгівлі, як рабів.
Двері до цивілізованого світу зачиняються / фото – Getty Images
Тому я проти переговорів з диктаторами. Тут як в одеському анекдоті: їхати, а не шашечки.
Лукашенка вже ніколи за легітимного лідера не визнають.
Нам потрібен повноцінний кордон з Білорусією, і це має бути ключова тема наших розмов з Євросоюзом: вже вчора, а не завтра.