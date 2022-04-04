Диктатор втрачає землю під ногами: кого найбільше боїться Путін

Переконаний – страх того, що Путіна усунуть свої ж, у нього є. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Закляті друзі тирана

Господар Кремля розуміє, що вся його влада, ще з кінця 90-х років, і та архітектура, яку він вибудовував, заснована на людях в його оточенні, яким він давав можливість заробити на державі.

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Завдяки цьому трималася його підтримка всередині команди. Коли сьогодні діють санкції, з кожним днем призводячи до втрат десятків мільярдів доларів сукупно усієї верхівки, коли остання сьогодні втрачає можливість не просто виїжджати за межі країни, але й їхні сім'ї нині фактично ледь не екстрадують в Росію, забороняють будь-яку діяльність, позбавляють коштів, забирають рухоме і нерухоме майно, позбавляють можливості вчитися, – за таких умов Путін позбавляється фундаменту, на якому він дійсно будував своє президентство, плануючи і далі керувати.



Путін не впевнений у вірності навіть військового керівництва своєї армії / Фото Getty Images

Чому Путін опинився між двома війнами

Тобто сьогодні у нього залишається два варіанти: спертися на свої класичні ФСБшні зв'язки, або на підтримку військових. А враховуючи те, що перші активно воюють проти других, російський диктатор втрачає землю під ногами. Можливо, ця війна проти України якраз зумовлена його страхом перед втратою влади.

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Він прекрасно розуміє, орієнтуючись на соціологію, що тільки ейфорія, подібна до породженої окупацією Криму, допоможе втриматися при владі. При чому цю ейфорію треба не тільки повторити, а й примножити. Тож він і вирішив зіграти по-крупному.

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