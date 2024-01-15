Влада Дніпра планувала створити групи розшуку військовозобов'язаних, а потім передумала
Джерело:Міська рада Дніпра
У низці областей України впроваджують заходи щодо посилення мобілізації. У Дніпрі своєю чергою вирішили організувати спеціальні дільниці оповіщення чоловіків призовного віку, однак згодом відмовилися від цієї ідеї.
Так, 12 січня на сайті Дніпровської міської ради з'явився проєкт рішенння виконкому щодо створення груп розшуку чоловіків мобілізаційного віку та дільниць для їх оповіщення.
Дивіться також Чи впливають зміни до законів про мобілізацію на умови перетину кордону: пояснення ДПСУ
У мерії Дніпра дали задню
Після поширення цієї інформації у ЗМІ, влада Дніпра звернулася до медіа та телеграм-каналів із проханням спростувати свої публікації. Адже проєкт рішення не пройшов відповідної експертизи, а після перевірки був видалений з переліку проєктів рішень виконкому.
Що передбачав проєкт
Так, у Дніпрі пропонували створити спеціальні дільниці. Вони мали б займатися оповіщенням чоловіків призовного віку, а також постачальників транспортних засобів. Їх планували розташувати у приміщеннях районних адміністрацій міста.
У роботу дільниць хотіли залучити представників військкоматів. Крім того, передбачалося створення груп розшуку військовозобов'язаних.
Так, до структури дільниць оповіщення могли входити:
- управління дільниці оповіщення;
- група оповіщення за домашніми адресами;
- група оповіщення за службовими адресами;
- група аналізу;
- група розшуку.
В Україні хочуть посилити мобілізацію
Перед Новим роком Кабмін зареєстрував два законопроєкти – про мобілізацію, а також про військові порушення. Наразі уряд відкликав його для внесення правок.
- ухилення від постановки на військовий облік загрожуватиме штафом у розмірі від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень. Наразі штраф становить 3 400 – 5 100 гривень.
- порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічним громадянам каратиметься від 25,5 тисяч до 34 тисяч гривень. Для посадовців – від 34 000 до 85 000 гривень.
- за відмову проходити ВЛК – покарання від 3 до 5 років позбавлення волі.