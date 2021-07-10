На дільниці Васильків – Боярка потяг зійшов з рейок: які рейси затримують

10 липня 2021 , 10:49
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

Вранці 10 липня на дільниці Васильків – Боярка з рейок зійшов господарський потяг. Це призвело до того, що частина пасажирських поїздів Укрзалізниці виконують рейси із запізненням.

Через інцидент на залізниці станом на 9:00 10 липня із запізненням курсують 13 поїздів. У середньому рейси затримують на 2 години.

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Затримують такі рейси

  • №144 Івано-Франківськ – Київ (затримка становить 3 години);
  • №142 Львів – Бахмут (затримка – 3 години 15 хвилин);
  • №358 Рахів – Київ (затримка – 2 години 30 хвилин);
  • №761 Київ – Одеса (затримка – 1 година 40 хвилин);
  • №715 Київ – Львів (затримка – 1 година 25 хвилин);
  • №20 Попасна – Київ (затримка – 1 година);
  • №50 Трускавець – Київ (затримка – 1 година 35 хвилин);
  • №118 Чернівці – Чернігів (затримка – 1 година 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь – Київ (затримка – 2 години);
  • №81 Ужгород – Київ (затримка – 2 години);
  • №106 Одеса – Київ (затримка – 2 години);
  • №281 Генічеськ – Хмельницький (затримка – 2 години 45 хвилин);
  • №30 Ужгород – Київ (затримка – 1 година).

В Укрзалізниці наголосили, що фахівці проводять необхідні роботи для відновлення повноцінного руху.

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Автор: Наталія Пристанська