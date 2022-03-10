"Дім з привидами": у росіян істерика через закриті магазини в торгових центрах

Росіяни почали відчувати на собі санкції, які запровадили проти їхньої країни через напад на Україну. Тож в них починається істерика.

Все більше світових брендів покидають Росію, закриваючи свої магазини та ресторани. Росіяни стають в чималі черги, щоб востаннє поїсти у McDonald's, або ж купити білизну у Victoria's Secret. А також б'ються за каструлі в магазині IKEA, який теж закривається.

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Істерика в них починається, коли вони бачать закриті магазини у торгових центрах.

"Дім з привидами", – так описали вони на відео те, що відбувається в ТРЦ.

Є й такі, які скаржаться, "що їм подарують на день народження", адже в Росії майже не залишиться світових брендів. І переживають, що туалетний папір буде коштувати дуже дорого.