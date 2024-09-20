Київ огорнули дим і сморід: у КМВА назвали ймовірну причину

Киян та гостей міста попередили про небезпечні метеорологічні явища. У столиці тимчасово погіршився стан повітря.

Людей просять залишатися вдома та зачинити вікна. У Київській МВА також повідомили причину погіршення якості повітря.

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Пожежі на Київщині могли вплинути на стан повітря

Столичний Департамент захисту довкілля зафіксував у Києві підвищення концентрації зважених часток – пилу.

Ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі,

– припустили у КМВА.

У зв'язку із цим небезпечним метеоявищем столична влада закликала киян на гостей столиці подбати про своє здоров'я: