У Севастопольській бухті помітили димову завісу: що там відбувається

У Севастопольській бухті російські загарбники вкотре влаштували димову завісу. У мережі вже оприлюднили відповідні кадри.

Зранку рух автотранспорту Кримським мостом знову перекривали. Що трапилось у Севастопольській бухті – розповість 24 Канал.

Зверніть увагу Що таке "димова завіса": чи допоможе вона росіянам врятувати Кримський міст

У Севастопольській бухті – димова завіса

На оприлюднених фото можна побачити, що у Севастопольській бухті російські військові знову влаштували димову завісу.

У Південній бухті Севастополя чи то димова завіса, чи щось горить,

– пишуть очевидці.



Димова завіса у Криму / Фото із соцмереж



У Криму багато диму / Фото із соцмереж

Зауважимо, що вранці 19 вересня рух автотранспорту Кримським мостом знову було перекрито. Окрім цього, лунала сирена у Нахімівському районі Севастополя. А в Новофедорівці о 6:45 була одна сирена.

А така ситуація зараз на Кримському мосту.



Ситуація на Кримському мосту / Фото із соцмереж

Загарбники, як завжди, почали марити про нібито "навчання". Так, Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти пов'язаний із "тренуванням військових Росії".

"За інформацією від Чорноморського флоту – використовуються табельні засоби аерозольного маскування", – йдеться у повідомленні.

Чи справді димова завіса допоможе окупантам врятувати Кримський міст

Зазначимо, що окупанти регулярно використовують димові завіси, коли Кримський міст перебуває під загрозою. Це – досить відомий тактичний прийом. Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко розповів, що від такого диму заздалегідь вказані координати в ракетах чи безпілотниках не зміняться.

За його словами, дими, можливо, здатні дещо впливати на апарати, де є оптичний канал. Вони можуть частково приховати опори самого Кримського моста.