Диму без вогню не буває, – Зеленський про те, коли Україна отримає F-16

Володимир Зеленський прокоментував навчання українських пілотів на F-16. Адже наші пілоти тренуються, хоч ще не ухвалене рішення про передачу Україні винищувачів.

Щодо цього український лідер зауважив на пресконференції, що є відчуття, що три країни Європи можуть надати нам літаки та тренувати пілотів. Також президент прокоментував питання часу, інформує 24 Канал.

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Що сказав президент про літаки F-16

Володимир Зеленський зауважив, що, крім засобів протиповітряної оборони та дронів, Україна також сьогодні говорить з партнерами про літаки, оскільки це теж частина протиповітряної оборони.

За словами українського лідера, союзники розуміють, що Україна хоче використовувати винищувачі як захист неба.

Моя зустріч з прем'єром Британії дає відповідь, чи є в України шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією. Сьогодні (24 лютого – 24 Канал) в мене була зустріч з прем'єром Польщі Моравецьким – ми відкриваємо можливість навчання на F16. У нас є розмови, перемовини,

– зауважив президент України.

За словами Зеленського, в нас є реальне відчуття, що ще із трьома європейськими державами у нас буде можливість отримати ці навчання і літаки. Проте президент зауважив, що не хоче говорити, про які країни мовиться.

"Ви ж розумієте, що диму без вогню не буває. Деякий термін для цього потрібен. Ми хочемо пришвидшити ці процеси, вони складні, але це і є комплексний захист неба", – зауважив український лідер.