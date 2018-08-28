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Динамо – Аякс: відео моментів матчу Ліги чемпіонів

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Динамо – Аякс відео голів матчу Ліги чемпіонів 28 серпня
Динамо – Аякс відео голів матчу Ліги чемпіонів 28 серпня / ФК "Динамо"

У матчі "Динамо" проти "Аяксу" у першому таймі команди голів не забивали. Попри те, що "Динамо" треба було відзначатися мінімум двічі. Та ближчими до забитого голу були саме гості.

На 13-ій хвилині матчу у ворота "Динамо" було призначено пенальті через фол Кендзьори. Виконувати пенальті пішов Тадіч. Однак з позначки він влучив у штангу (Бойко кинувся в іншу сторону, аніж полетів м'яч), а після добивання в дотик пробив вище воріт.

Читайте також: У Києві сталася масова бійка за участю фанатів "Динамо" та "Аяксу": відео

Відео незабитого пенальті у ворота "Динамо"

Відео моемнтів першого тайму матчу Динамо – Аякс

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Теги: Новини спорту Динамо Футбол Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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