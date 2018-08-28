Динамо – Аякс: відео моментів матчу Ліги чемпіонів

У матчі "Динамо" проти "Аяксу" у першому таймі команди голів не забивали. Попри те, що "Динамо" треба було відзначатися мінімум двічі. Та ближчими до забитого голу були саме гості.

На 13-ій хвилині матчу у ворота "Динамо" було призначено пенальті через фол Кендзьори. Виконувати пенальті пішов Тадіч. Однак з позначки він влучив у штангу (Бойко кинувся в іншу сторону, аніж полетів м'яч), а після добивання в дотик пробив вище воріт. Читайте також: У Києві сталася масова бійка за участю фанатів "Динамо" та "Аяксу": відео Відео незабитого пенальті у ворота "Динамо" Відео моемнтів першого тайму матчу Динамо – Аякс Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24