Динамо – Аякс: відео моментів матчу Ліги чемпіонів
У матчі "Динамо" проти "Аяксу" у першому таймі команди голів не забивали. Попри те, що "Динамо" треба було відзначатися мінімум двічі. Та ближчими до забитого голу були саме гості.
На 13-ій хвилині матчу у ворота "Динамо" було призначено пенальті через фол Кендзьори. Виконувати пенальті пішов Тадіч. Однак з позначки він влучив у штангу (Бойко кинувся в іншу сторону, аніж полетів м'яч), а після добивання в дотик пробив вище воріт.
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Відео незабитого пенальті у ворота "Динамо"
Відео моемнтів першого тайму матчу Динамо – Аякс
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Джерело: 24 Канал
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