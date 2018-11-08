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      Динамо – Ренн: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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      Динамо – Ренн дивитися онлайн матч Ліги Європи
      Динамо – Ренн дивитися онлайн матч Ліги Європи

      У четвер, 8 листопала, київське "Динамо" на власному полі прийматиме французький "Ренн". матч Ліги Європи можна буде переглянути на НСК "Олімпійський", а також по телебаченні та онлайн.

      Матч "Динамо" – "Ренн" дивитися в Україні можна буде на телеканалі "Футбол 1". Початок трансляції о 19:50, сама гра розпочнеться о 19:55.

      Читайте також: Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги Європи

      Також дивитися матч "Динамо" – "Ренн" онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

      Відео голів та огляд матчу "Динамо" – "Ренн" – на сайті 24 Каналу.

      Нагадаємо, матч "Динамо" – "Ренн" відбудеться у четвер, 8 листопада. Початок зустрічі о 19:55.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Динамо Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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