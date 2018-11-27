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      "Динамо" яскраво продовжило боротьбу в юнацькій лізі УЄФА

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      "Динамо" U-19 перемогло "Андерлехт" U-19
      "Динамо" U-19 перемогло "Андерлехт" U-19 / Динамо Киев от Шурика

      Юнацька команда київського "Динамо" пройшла до наступного етапу в рамках юнацької ліги УЄФА.

      Читайте також: "Динамо" відправилося на гру з "Астаною" без Буяльського та з одним нападником

      "Динамо" U-19 обіграло "Андерлехт" U-19 у другому раунді юнацької ліги УЄФА з рахунком 2:1. Столичні футболісти пропустили першими – на 51-й хвилині відзначився Колассен.

      Однак вже на 65-й хвилині Цітаішвілі відновив паритет. Перемогу ж "Динамо" приніс Булеца, який реалізував пенальті на 83-й хвилині.

       

      Також варто відзначити, що з 82-ї хвилини бельгійці грали в меншості.

      Нагадаємо, що перший матч закінчився з рахунком 1:1, тому за сумою двох ігор "Динамо" виходить до наступного раунду.

      Що таке Юнацька ліга УЄФА?
      Це футбольне змагання для юнацьких команд 32 клубів, які беруть участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА та 32 клубів чемпіонів національних першостей серед юнаків. Турнір створений за зразком південноамериканського Кубка Лібертадорес U-20 і відбувається на постійній основі із сезону 2013/2014 років. Київський клуб бере участь в юнацькій Лізі чемпіонів через шлях національних чемпіонів, де 32 переможці національних чемпіонатів грають стикові матчі. У сезоні 2014/2015 у фінальному матчі грали юнаки донецького "Шахтаря", однак поступилися одноліткам з португальської "Бенфіки".

       

      Теги: Спорт УЄФА Динамо Футбол
      Джерело: 24 Канал
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