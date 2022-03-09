У Донці на Харківщині продовжують розбирати завали будинку, де загинули двоє людей: фото

У ніч на 9 березня ворог скинув авіабомби на селише Донець, що на Харківщині. Внаслідок авіаудару загинули 2 людей, серед яких – дитина. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

Рятувальники розповіли, що досі розбирають завали у селищі Донець Чугуївського району Харківськовської області, де снаряд потрапив у житловий будинок.

До теми За ніч окупанти 54 рази обстріляли житлові масиви у Харкові та Ізюмі

ДСНС оприлюднила фото, на яких помітно, що будинок повністю зруйнований. Там не залишилося навіть стін, лише руїни.

У Дінці продовжують розбирати завали будинку, на який впала бомба:



Раніше у ДСНС розповіли, що противник використав три некеровані авіабомби. Одна з них влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку. Будівля зруйнувалася миттєво.

Трьом людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів. Ще одного потерпілого витягли рятувальники. На жаль, працівники ДСНС знайшли 2 тіла, серед них – дитина.