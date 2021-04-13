Показував непристойні жести: дипломат з Росії влаштував у Латвії "карантинну" вечірку

У розпал пандемії російський дипломат Руслан Ушаков 27 березня влаштував у Ризі гучну вечірку. Свято відбувалося у дворі одного з приватних будинків міста.

Обурені сусіди зателефонували до поліції. Правоохоронці прибули на виклик, однак після короткої змови з Ушаковим розвернулися і поїхали, ніби нічого й не сталося.

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Втішений дипломат у відповідь лише показав сусідам непристойний жест.

Згодом правоохоронці встановили, що гостями вечірки стали 10 людей. Усі вони роз'їхалися по домівках на автомобілях з дипломатичними номерами. Сам Ушаков – військовий аташе Росії у Латвії.



Гості вечірки / Delfi

Що каже поліція

Представниця муніципальної поліції Риги Ласма Грейдане розповіла, що 27 березня до поліції міста надійшли 2 виклики. Люди повідомляли про незаконні збори і можливе порушення обмежень через пандемію COVID-19.

На перший виклик прибула Держполіція, на другий – поліція самоврядування. Правоохоронці оглянули двір, однак жодних порушень карантинних норм не виявили. Сусіди розповіли, що на час прибуття поліції гості ховалися у будинку господаря.

Поліція відреагувала, і на вказану адресу виїхав патрульний екіпаж. Однак інформація не підтвердилася – після прибуття поліцейських у дворі були лише мешканці одного домогосподарства,

– пояснила Грейдане.

Реакція МЗС Латвії