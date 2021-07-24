Заборона в’їзду – не кінець історії, – дипломат США про долю Коломойського

Заборона на в'їзд в США для українського олігарха Ігоря Коломойського є лише першим кроком Держдепу Штатів. Однак на цьому історія не закінчиться.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент. Він зауважив, що до Коломойського мають претензії ФБР та Міністерство юстиції Штатів.

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Водночас Кент пояснив, що США не збираються карати Коломойського за порушення закону в Україні. Це, на його думку, не їхня справа.

Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції Побачимо, чим це закінчиться,

– сказав Джордж Кент.

Варто нагадати, що 5 березня 2021 року США позбавили Коломойського права на в'їзд в США за причетність до корупційних дій, які підірвали "віру українського суспільства в демократичні інститути" в Україні.

Чому на Коломойського наклали санкції

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського в спробах підірвати демократію в Україні.

У Держдепі зазначили, що підставою для санкцій стала діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках.

Стверджують, що олігарх причетний до значної корупції. Дії олігарха підривали верховенство права.



США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу