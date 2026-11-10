Щоб владнати дипломатичний конфлікт: Сибіга зустрінеться з очільником МЗС Південної Кореї

Очільник МЗС України Андрій Сибіга проведе зустріч з корейським колегою Чо Хьоном у Парижі. Сторони обговорять можливості врегулювання відносин і налагодження подальшого діалогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дипломатичне джерело.

Чого очікувати від зустрічі міністрів закордонних справ України та Південної Кореї?

Особиста зустріч Андрія Сибіги та Чо Хьона пройде на полях зустрічі глав МЗС країн G7 у Парижі.

Вона має на меті нормалізувати відносини між країнами й налаштувати двосторонній діалог після конфлікту, що спалахнув у вересні через розголошення Україною інформації про передавання Південній Кореї 2 північнокорейських військовополонених.

Чому виник конфлікт?

Відносини між Україною та Південною Кореєю погіршилися восени 2026 року через розбіжності навколо двох військовополонених із КНДР. На тлі дипломатичної суперечки Сеул відкликав із Києва вже 8 своїх дипломатів.

Крім того, південнокорейська сторона допускала перегляд обсягів допомоги Україні та навіть можливість розриву дипломатичних відносин. Водночас українське МЗС спростувало інформацію про припинення офіційних контактів між країнами та заявило про готовність врегулювати ситуацію шляхом переговорів.

Попри відкликання частини дипломатичного персоналу, посольство Південної Кореї в Києві продовжує працювати. Міністр закордонних справ країни Чо Хьон підтвердив, що ключові співробітники дипломатичної установи залишаються в Україні.

Причиною загострення відносин стала заява Володимира Зеленського під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня. Тоді український президент розповів, що Київ передав Сеулу двох військовополонених із КНДР, яких українські Сили оборони захопили під час бойових дій у Курській області.

Оприлюднення цієї інформації викликало невдоволення президента Південної Кореї Лі Чже Мьона. Він заявив, що Україна порушила попередню домовленість про нерозголошення деталей справи. Однак в Офісі Президента не погодилися з такими звинуваченнями та наголосили, що Київ не брав на себе зобов'язань зберігати цю інформацію конфіденційною.