Міністерка КНДР у Москві: Південна Корея натомість готує делегацію до України

Міністерка закордонних справ Північної Кореї вирушила до Росії з офіційним візитом. Імовірно, вона там для підготовки візиту Кім Чен Ина до Москви. Південна Корея зі свого боку готує делегацію до України та ЄС.

Про візит Чхве до Росії у вівторок, 29 жовтня, повідомило агентство Yonhap з посиланням на державне агентство Північної Кореї. Південна Корея ж готує делегацію до України, заявив президент країни Юн Сок Йоль, передає агентство.

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Яка мета дипломатичного візиту КНДР до Москви

Очікується, що в рамках візиту Чхве до Росії обговорюватиметься можливість майбутньої зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом Росії Владіміром Путіним у Москві, на тлі поглиблення військової співпраці між двома країнами.

Чхве відправилася з міжнародного аеропорту Пхеньяна у понеділок, про що коротко повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

На її проводах були присутні заступник міністра закордонних справ Кім Чон Гю та посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора.

Є припущення, що Чхве говоритиме з російськими посадовцями щодо можливості майбутнього візиту Кім Чен Ина до Москви для зустрічі з Путіним.

Північна Корея та Росія продовжують посилювати військову та іншу співпрацю. У червні лідери країн провели саміт у Пхеньяні та підписали нову угоду про партнерство, яка включає пункт про взаємну оборону.

Чхве Сон Хуей вже відвідувала Росію у вересні, а також у січні, коли мала зустріч із Путіним у Москві.

Південна Корея готує візит до України

Південна Корея зі свого боку готує делегацію до України.

Президент країни Юн Сок Йоль у понеділок оголосив, що вона цього тижня відвідає Україну, щоб поділитися інформацією про відправку північнокорейських військ до Росії та обговорити заходи для співпраці.

Він поділився планом під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив, що війська Північної Кореї були направлені до Курської області Росії.

Юн повідомив, що делегація Південної Кореї готується провести брифінг у Політико-безпековому комітеті ЄС у вівторок. Потім вона відвідає Україну для зустрічей з представниками розвідки та оборони.

Ця незаконна військова співпраця між Росією та Північною Кореєю фундаментально підриває заснований на правилах міжнародний порядок і становить загрозу миру на Корейському півострові та у світі,

– зазначив Юн Сок Йоль.

До розмови з Рютте Юн також провів окрему телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.