Директор одного з оборонних підприємств у Дніпрі виявився російським агентом, – СБУ
Джерело:пресслужба СБУ
Спецпризначенці СБУ затримали агента російської розвідки – директора одного з підприємств "оборонки" у Дніпрі, яке спеціалізується на постачанні та програмному забезпеченні безпілотників.
Служба безпеки України продовжує викривати російських військових злочинців, зрадників і колаборантів, які допомагають ворогу.
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Затримали агента російської розвідки – директора одного з підприємств "оборонки" у Дніпрі, яке спеціалізується на постачанні та програмному забезпеченні безпілотників,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Останнє завдання затриманого від управління розвідувальників РФ – отримати дані про українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил.
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