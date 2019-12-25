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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Директор зоопарку Одеси переодягнувся у щура для новорічного вітання: курйозне відео

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      Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков у костюмі щура / Кадр з відео

      Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков приміряв на себе образ щура – тварини-символа прийдешнього 2020 року. У костюмі щура чоловік зняв уже традиційне святкове відеопривітання.

      В образі щура Бєляков гуляв зоопарком і робив добрі справи. В кінці відео персонаж зустрівся з трьома героями з попередніх серій – свинею, собакою і півнем.

      Дивіться фото: "Жопа Одесі": "Думская" випустила новий провокативний еротичний календар на 2020 рік

      Зауважимо, що відео в образі свині – з попереднього 2019 року – Бєляков видалив через критику.

      Дивіться відеопривітання з новим роком від директора Одеського зоопарку в образі щура:

      Пропонуємо також згадати новорічні відео Бєлякова, записані в 2016 та 2017 роках.

      Дивіться відео з Бєляковим в образі собаки:

      Дивіться відео з Бєляковим в образі півня:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Одеси Світ тварин Курйозні новини Новорічні свята
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