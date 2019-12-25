Директор зоопарку Одеси переодягнувся у щура для новорічного вітання: курйозне відео

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков приміряв на себе образ щура – тварини-символа прийдешнього 2020 року. У костюмі щура чоловік зняв уже традиційне святкове відеопривітання.

В образі щура Бєляков гуляв зоопарком і робив добрі справи. В кінці відео персонаж зустрівся з трьома героями з попередніх серій – свинею, собакою і півнем.

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Зауважимо, що відео в образі свині – з попереднього 2019 року – Бєляков видалив через критику.

Дивіться відеопривітання з новим роком від директора Одеського зоопарку в образі щура:

Пропонуємо також згадати новорічні відео Бєлякова, записані в 2016 та 2017 роках.

Дивіться відео з Бєляковим в образі собаки:

Дивіться відео з Бєляковим в образі півня: