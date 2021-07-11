Директора Регістру судноплавства України затримали на хабарі

Українські правоохоронці затримали двох працівників (серед яких і директор) Регістру судноплавства України. Як встановило слідство, вони організували схему отримання неправомірної вигоди за дозвільні документи.

А саме – за такий документ брали 2 тисячі доларів США. Після факту такого отримання підозрюваних і затримали.

До слова Майже половина українців готова повідомляти правоохоронців про хабарництво

Хабарництво у Регістрі судноплавства: що відомо

Державне підприємство "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" належить до сфери управління Міністерства інфраструктури.

Правоохоронці встановили, що його директор та головний фахівець отримували неправомірну вигоду. Саме після факту її отримання працівників ДП затримали.

За даними слідства, затримані вимагали від представника підприємства 2 тисячі доларів США за дозвільні документи.

А саме, за сприяння в складанні сертифікату і свідоцтва, які б дозволили підприємству здійснювати господарську діяльність.

Слідство у справі триває. Щодо затриманих вирішують, який проситимуть у суду обрати запобіжний захід.



Затримання підозрюваних у хабарництві / Фото Офісу генпрокурора

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