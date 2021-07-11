Директора Регістру судноплавства України затримали на хабарі

11 липня 2021 , 05:01
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці затримали двох працівників (серед яких і директор) Регістру судноплавства України. Як встановило слідство, вони організували схему отримання неправомірної вигоди за дозвільні документи.

А саме – за такий документ брали 2 тисячі доларів США. Після факту такого отримання підозрюваних і затримали.

До слова Майже половина українців готова повідомляти правоохоронців про хабарництво

Хабарництво у Регістрі судноплавства: що відомо

Державне підприємство "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" належить до сфери управління Міністерства інфраструктури.

  • Правоохоронці встановили, що його директор та головний фахівець отримували неправомірну вигоду. Саме після факту її отримання працівників ДП затримали.

За даними слідства, затримані вимагали від представника підприємства 2 тисячі доларів США за дозвільні документи.

  • А саме, за сприяння в складанні сертифікату і свідоцтва, які б дозволили підприємству здійснювати господарську діяльність.

Слідство у справі триває. Щодо затриманих вирішують, який проситимуть у суду обрати запобіжний захід.


Затримання підозрюваних у хабарництві / Фото Офісу генпрокурора

Зверніть увагу: прокуратура не повідомляє прізвища затриманих. На сайті ж Регістру судноплавства вказано, що генеральним директором підприємства з 12 квітня 2021 року є Олександр Карпенко.

Останні новини про виявлення хабарників 

  • Голова одного із міськрайонних судів Одеської області та адвокат виманювали у клієнта гроші, обіцяючи позитивне судове рішення за 6 тисяч доларів.
  • Також в Одесі затримали посадовців ДСНС і Міграційної служби за підозрою в отриманні хабарів у доларах і сотнях літрів пального.
  • А в Київській області поліцейські затримали 2 інспекторів податкової, які систематично брали хабарі до 120 тисяч гривень на день.
Автор: Олесь Друкач