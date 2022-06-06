Директору благодійного фонду на Одещині повідомили про підозру у продажі гуманітарної допомоги

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру директору одного з місцевих благодійних фондів. Його підозрюють у продажі товарів гуманітарної допомоги та привласненні благодійних пожертв.

Чоловіка затримали під час отримання майже півмільйона гривень за продаж медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

До теми СБУ перехопила розмову гауляйтера Генічеська із маріонеткою Кремля в Криму: хочуть загарбати АЗС

У чому підозрюють керівника благодійного фонду

За даними слідства, керівник Центру гуманітарної допомоги, який створили на базі благодійного фонду, підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС й отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України. Загалом добрі люди надсилали безоплатну допомогу у вигляді харчових продуктів, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів, бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо.

Але зібрану гуманітарну допомогу, яка надавалась фонду, а вірніше захисникам України та постраждалим українцям, чоловік продавав.

Прокуратура вже повідомила йому про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану за частиною 3. 201-2 статті КК України. Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Журналісти встановили, який фонд замішаний в махінаціях

За даними джерел "Української правди", мовиться про "Центр гуманітарної допомоги" БО "Ассоль", керівником якої є Дмитро Антипов. Він керував гуманітарним центром при Одеській ОВА, але його зняли з посади після того, як новим головою обласної військової адміністрації став Максим Марченко.

Фото з місця події: фото СБУ

СБУ затримала чоловіка на гарячому

Раніше повідомлялося, що оперативники СБУ затримали не лише керівника фонду, а і його напарника.

Їх схопили в момент реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму понад 500 тисяч гривень.

Діяльність "Центру гуманітарної допомоги", через який зловмисники перепродавали гуманітарну допомогу військового призначення, припинено.

До теми – СБУ отримала доступ до методичок російських спецслужб: дивіться відео