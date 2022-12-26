Чому деякі райони перебувають без світла довше: пояснення енергетика

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, у вихідні дні споживачі електроенергії отримують більше часу подачі електрики у зв'язку із меншим завантаженням промислових підприємств.

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Чому не працюють графіки

У Києві було запроваджено графік 4/4, при якому електроенергія подавалась кожні 4 години. Нині цей графік почав все частіше збиватись. В нинішніх умовах деякі райони міста по декілька діб залишаються без електропостачання.

Експерт з енергетики пояснює про ситуацію у Києві: дивіться відео