"Маю право відчувати себе привабливою": Михайлова висловилася про дискримінацію жінок-військових

Офіцерка ЗСУ та керівниця медичної служби УЛЬФ першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова в Міжнародний жіночий день поділилася власним досвідом боротьби зі стереотипами щодо військових, особливо жінок. Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Instagram.

Вона зазначає, що у армії дискримінації жінок навіть менше, ніж у цивільному житті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Аліни Михайлової у Instagram.

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Михайлова розповіла про дискримінацію жінок-військових

Михайлова зазначила, що основна гендерна дискримінація чекає не в армії, а в цивільному житті.

"Військова? Та яка ти військова?" — ці слова вона чула не раз. За її словами, в армії повагу здобувають навичками та досвідом, але в тилу суспільство нерідко сумнівається, що військовий може виглядати доглянуто, носити гарний одяг та мати комфортне життя. Деякі люди досі вважають, що справжній військовий – це "обов’язково коротка стрижка, відсутність макіяжу, мішкуватий одяг, це неодмінно людина, що їздить на розваленому УАЗику й виглядає, як персонаж із фільму про Другу світову".

Але реальність інша. Військові можуть носити дорогий одяг, їздити на хороших авто. Можуть бути доглянутими й стильними. І головне – вони мають право на це так само як і всі інші,

– написала військова.

Офіцерку ЗСУ також обурює, що деякі люди в тилу не виявляють належної поваги до захисників і захисниць України, і у своїй поведінці керуються неприпустимими шаблонами.

Михайлова поділилася випадком, коли в ресторані зробила зауваження відвідувачам, які обговорювали "дружбу з Росією". У відповідь почула: "Та я щось сумніваюся, що ти військова, глянь на себе". Її чоловік, також військовий, поцікавився, чи потрібні їм докази, однак доводити нічого не стали.

"Цей допис не про той випадок. А про загальне ставлення. Про жінок, які, ризикуючи життям, проходять через пекло війни, а в результаті чують: "Та яка ти військова?". Про чоловіків, які залишили свої комфортні життя заради окопів, а їх сприймають як „бомжів“, якщо вони не відповідають чиїмось стереотипам. Я виходжу в місто коли у відпустці чи відрядженні у спідниці, з укладкою та макіяжем, тому що хочу згадати, що я так хочу. У мене красиве волосся, гарні ноги, я маю право відчувати себе привабливою. І жодна заздрісна людина не зможе мене цього позбавити. Тому якщо хтось досі вважає, що військовий має виглядати певним чином під ваші шаблони – ідіть на**й. Якщо у вас не вистачило сили волі залишити своє зручне життя заради окопів Покровська, циганських хат Барвінкового чи халуп Комишувахи – просто мовчіть", – написала Аліна Михайлова.