Зеленський підписав важливий закон для батьків, чиї діти навчаються дистанційно
- Президент Зеленський підписав закон, що дозволяє батькам працювати вдома, якщо їхні діти навчаються дистанційно.
- Закон надає право на дистанційну або надомну роботу батькам дітей до 14 років, які навчаються онлайн.
Президент Зеленський підписав закон, що дає батькам право працювати вдома, якщо їхні діти навчаються онлайн. Закон вступить в силу після публікації в "Голосі України".
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту №10164-1. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дає право батькам перевести себе на дистанційну або надомну роботу, якщо їхні діти навчаються в школі дистанційно.
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Батьки зможуть працювати вдома
Згідно з новим законодавством, право на переведення на дистанційну або надомну роботу матимуть батьки дітей до 14 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти в дистанційному режимі.
Така зміна дозволяє зберегти баланс між роботою та вихованням дітей, особливо в умовах, коли учні вимушені навчатися онлайн через пандемічні або інші обставини. Закон забезпечить більшу гнучкість у роботі для батьків, дозволяючи їм залишатися вдома, доглядаючи за дітьми, не втрачаючи при цьому стабільний дохід.