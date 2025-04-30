Зеленський підписав важливий закон для батьків, чиї діти навчаються дистанційно

Президент Зеленський підписав закон, що дає батькам право працювати вдома, якщо їхні діти навчаються онлайн. Закон вступить в силу після публікації в "Голосі України".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту №10164-1. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дає право батькам перевести себе на дистанційну або надомну роботу, якщо їхні діти навчаються в школі дистанційно.

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Батьки зможуть працювати вдома

Згідно з новим законодавством, право на переведення на дистанційну або надомну роботу матимуть батьки дітей до 14 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти в дистанційному режимі.

Така зміна дозволяє зберегти баланс між роботою та вихованням дітей, особливо в умовах, коли учні вимушені навчатися онлайн через пандемічні або інші обставини. Закон забезпечить більшу гнучкість у роботі для батьків, дозволяючи їм залишатися вдома, доглядаючи за дітьми, не втрачаючи при цьому стабільний дохід.