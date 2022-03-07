В дітей перелякані обличчя, – лідер гурту Kozak System про моторошну евакуацію з гарячих точок
Лідер гурту Kozak System Іван Леньо долучився до допомоги біженцям. Він евакуйовує з гарячих точок дітей – у них перелякані обличчя.
Про це Леньо розповів в ефірі 24 каналу. Він намагається розмовляти з дітьми, аби заспокоїти.
До теми Автівки з надписом "Діти" були простріляні наскрізь: моторошні деталі евакуації з Ірпеня
"Зрозуміло, що їхні обличчя перелякані. Зрозуміло, що вони дуже-дуже хвилюються через те, що відбувається, що буде далі, куди їх везуть", – зазначив співак.
Війна – це погано і страшно. Однак найголовніше, що я намагаюсь розмовляти. Вони бачать, що є добрі люди, які їм допомагають,
– додав Леньо.
Співак і сам дуже хвилюється з приводу ситуації, яка склалась. "Я вже навіть захрип від цих переживань, скажу чесно. Однак я взяв себе в руки і скажу, що найважливіше, щоб зараз кожен був на своєму місці", – підсумував Леньо.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.