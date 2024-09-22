Вихованців Сумського будинку дитини евакуюють у безпечні регіони, – ОВА

Через ситуацію у Сумській області вихованців Сумського будинку дитини евакуюють із закладу. Їх перевезуть у безпечні регіони.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Сумської області.

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Що відомо про евакуацію вихованців Сумського будинку дитини

Як повідомила заступниця начальника Сумської ОВА Олена Бойко, нині в Сумському будинку дитини перебуває 20 дітей, серед яких є дітки до одного року. Також 3 діток потребують постійної медичної допомоги.

Враховуючи безпекову ситуацію, яка склалася останнім часом у Сумській області, було прийнято рішення перевести малечу у безпечні регіони. Наразі обласною військовою адміністрацією спільно з колегами з інших областей знайдені такі місця,

– мовиться у дописі.

Наразі, як зазначили в ОВА, в ці місця виїжджає комісія, щоб переконатися, що умови, в яких будуть перебувати дітки Сумської області, є гідними та відповідають всім державним стандартам. Після цього дітей буде евакуйовано.