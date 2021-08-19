Дітей, які загубилися в Карпатах, знайшли в полі: в якому вони стані

На Закарпатті ввечері 18 серпня зникли 4 дітей ромської національності – вони втратили орієнтир і заблукали в лісі. Вранці 19 серпня один з рятувальників знайшов їх посеред поля.

Дітей, які напередодні заблукали у лісі поблизу села Порошкове, доставили до населеного пункту та передали представникам поліції.

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Знайшли дітей, які заблукали в Карпатах

Пошукові роботи в Ужгородському районі, на щастя, завершилися успіхом. А чотирьох дітей віком від 7 до 14 років, які 18 серпня заблукали під час збирання ягід та грибів, вдалося знайти.

Фахівець гірського пошуково-рятувального відділення міста Мукачево Юрій Шпеник, проїжджаючи повз поле, побачив на ньому дітлахів. Чоловік підібрав їх та о 09:10 привіз до села Порошково.

В якому стані діти

За попередньою інформацією, стан здоров'я дітей задовільний.

До слова, всього до пошукових робіт залучали 73 людей, 8 одиниць техніки та 2 собак. Дітей шукали рятувальники, поліцейські, місцеве населення та працівники лісового господарства.



Рятувальники знайшли дітей, які загубилися / Фото ДСНС

Зникнення дітей на Закарпатті: що відомо