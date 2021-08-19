Дітей, які загубилися в Карпатах, знайшли в полі: в якому вони стані
Джерело:ДСНС
На Закарпатті ввечері 18 серпня зникли 4 дітей ромської національності – вони втратили орієнтир і заблукали в лісі. Вранці 19 серпня один з рятувальників знайшов їх посеред поля.
Дітей, які напередодні заблукали у лісі поблизу села Порошкове, доставили до населеного пункту та передали представникам поліції.
Читайте також Потрапили в грозу з немовлям: у Карпатах врятували сім'ю, яка заблукала в горах
Знайшли дітей, які заблукали в Карпатах
Пошукові роботи в Ужгородському районі, на щастя, завершилися успіхом. А чотирьох дітей віком від 7 до 14 років, які 18 серпня заблукали під час збирання ягід та грибів, вдалося знайти.
Фахівець гірського пошуково-рятувального відділення міста Мукачево Юрій Шпеник, проїжджаючи повз поле, побачив на ньому дітлахів. Чоловік підібрав їх та о 09:10 привіз до села Порошково.
В якому стані діти
За попередньою інформацією, стан здоров'я дітей задовільний.
До слова, всього до пошукових робіт залучали 73 людей, 8 одиниць техніки та 2 собак. Дітей шукали рятувальники, поліцейські, місцеве населення та працівники лісового господарства.
Рятувальники знайшли дітей, які загубилися / Фото ДСНС
Зникнення дітей на Закарпатті: що відомо
- До рятувальників 19 серпня, о 01:10 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Порошкове, що на Закарпатті, ввечері 18 серпня зникли 4 дітей ромської національності.
- Вони пішли до лісу збирати ягоди й гриби та втратили орієнтир у горах.
- Діти перебували у небезпеці, адже температура повітря у лісі вночі опускалася до +9 градусів.