"Діти хочуть, щоб закінчилася війна": Укрпошті надійшло понад 10 тисяч листів "до Миколая"
Джерело:фейсбук Андрія Скоцика
У 2021 році Укрпошта отримала 10 тисяч листів від дітей до Святого Миколая. У них, крім звичних порахунків, діти просили про закінчення війни.
Директор з маркетингу Укрпошти Андрій Скоцик повідомив, що компанія займається відродженням традиції написання листів новорічному чарівнику.
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Діти просять Миколая про припинення війни
Укрпошта вже отримала понад 10 тисяч листів від дітлахів, що у двічі більше, ніж у попередні роки,
– зазначив Скоцик.
Діти у листах звертаються як до Святого Миколая, так і до Діда Мороза й Санта-Клауса.
Крім звичних подарунків у виглядів ляльок чи популярних іграшок, діти просили у листах і про дуже важливі речі. Наприклад, аби закінчилась війна, щоб тато повернувся живим додому, щоб була можливість поїхати до бабусі в Донецьк. Також діти часто малювали танки з синьо-жовтими стягами.
Результати святкової кампанії Укрпошти
- 4 тисячі спеціальних новорічних скриньок розставили у відділеннях Укрпошти;
- 2 тисячі подарунків вже відправили від маркетплейсу Kasta і ще 1 тисячу відправлять до Нового року;
- понад 10 тисяч листівок-відповідей отримають діти від новорічного чарівника;
- більші ніж 22 тисяч разів завантажили бланк листа новорічному чарівнику з лендингу кампанії.
Листи дітей до Святого Миколая / Фото Андрія Скоцика
Текст допису Андрія Скоцика:
Відроджувати традицію написання листів Новорічному чарівнику (Святому Миколаю, Санті, Діду Морозу) – це найкраще завдання для маркетологів.
І нам вдалося! Укрпошта вже отримала понад 10 тисяч листів від дітлахів, що у двічі більше, ніж у попередні роки.
4 тисячі спеціальних новорічних скриньок було розставлено у відділеннях Укрпошти
2 тисячі подарунків вже було відправлено від маркетплейсу Kasta і ще 1 тисяча буде відправлена до Нового року
10+ тисяч листівок-відповідей отримають діти від новорічного чарівника
22+ тисяч разів було завантажено бланк листа новорічному чарівнику з лендингу кампанії
Чого хочуть діти, крім лего і ляльки лол?
Діти хочуть, щоб закінчилась війна, щоб тато повернувся живим додому, мріють поїхати до бабусі в Донецьк, а ще малюють танки з жовто-блакитними стягами...