Діти нападали бандами та били: на Закарпатті затримали малолітніх грабіжників

В Ужгороді 2 банди дітей нападали на перехожих та грабували їх. Вони силою відбирали у людей цінні речі. Обидві компанії правоохоронцям вдалося затримати після чергового нападу.

Перша банда

На Православній набережній 7 грудня приблизно о 21:00 напали на жінку. Діти хотіли відібрати у неї сумку, але та, на щастя, змогла не піддатись.

До теми Співмешканець матері: 11-річна вагітна із Закарпаття розповіла про справжнього батька дитини

Нападниками були троє ужгородців такого віку:

12 років;

13 років;

14 років.

Вони забрали гроші, які випали у жінки, та втекли. Правоохоронці їх швидко підшукали.

Найстаршого підлітка помістили в ізолятор тимчасового тримання. З іншими нападниками та їхніми батьками працюють правоохоронці.

Друга банда

За вчинене їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Вже через кілька годин ще одні неповнолітні напали на подружню пару. Цього разу їх було четверо:

двоє 16-річних хлопців;

14-річний юнак;

15-річний хлопець.

Підлітки хотіли, аби чоловік віддав їм телефон. Коли той відмовився – діти побили його та відібрали смартфон силою. Ба більше, забрали гаджет і в дружини потерпілого.

Які травми завдали чоловікові

Подружжя одразу ж викликало медиків та поліцію. Під час огляду констатували, що потерпілому розбили обличчя та повибивали зуби.

Правоохоронці вилучили вкрадені телефони, їх повернуть подружжю. Усіх чотирьох неповнолітніх помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру.

За вчинене підліткам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали банди: дивіться відео

Повний текст публікації Поліції Закарпатської області:

Поліція Ужгорода затримала дві групи неповнолітніх, які нападали на перехожих.

Поліція Ужгорода припинила злочинну діяльність двох груп неповнолітніх, які нападали на перехожих та силою відбирали від потерпілих цінні речі.

Перший випадок трапився на Православній набережній. Близько 21 години на ужгородку напало троє підлітків. Вони намагалися вирвати у потерпілої сумку, проте вона змогла її втримати і не віддати нападникам. Фігуранти забрали гроші, які випали у жінки, та втекли у невідомому напрямку.

Оперативники швидко встановили особи нападників, ними виявилися 12, 13 та 14-річні ужгородці. Найстаршого юнака поліцейські помістили в ізолятор тимчасового тримання, з іншими двома малолітніми хлопцями та їх батьками наразі працюють слідчі та ювенальні поліцейські.

Вже за кілька годин на вулиці Корзо інші четверо підлітків напали на подружню пару. Оскільки потерпілий не хотів віддавати свій телефон, група неповнолітніх нанесли йому тілесні ушкодження. Зрештою їм вдалося відібрати його телефон та телефон його дружини. Після цього потерпілі одразу подзвонили в поліцію та медикам із найближчого магазину. Під час огляду встановлено, що потерпілому розбили обличчя та повибивали зуби.

Поліція швидко встановила причетних до злочину, ними виявилися двоє 16-річних хлопців та юнаки по 14 та 15 років. Працівники кримінальної поліції Ужгорода спільно зі співробітниками Роти поліції особливого призначення та патрульними поліцейськими затримали усіх причетних до злочину. Забрані насильницьким шляхом телефони у них вилучили та повернуть потерпілим.