Страшна трагедія на Херсонщині: відразу 5 дітей провалилися під тонку кригу

У Херсонській області сталася страшна трагедія. Під кригу провалилися відразу 5 дітей. Двох неповнолітніх вдалося врятувати.

Пошуки ще 3 дітей тривають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також Планувала придбати авто: харків'янка продала двомісячну дочку за 20 тисяч доларів

На Херсонщині діти провалилися під кригу

У селі Довге Бериславського району на Херсонщині Херсонщини на річці Інгулець під кригу провалилися 5 дітей. За попередніми даними, двох дітей вдалось врятувати.

Наразі надзвичайники та водолази шукають ще трьох дітей.

ДСНС шукає дітей, які провалилися під кригу – більше у галереї

У ДСНС нагадали, що нині лід на водоймах дуже небезпечний. Українців закликали не виходити на кригу, а також попередити про небезпеку дітей.

Рятувальники шукають дітей, які провалилися під кригу: дивіться відео

Раніше у селищі Летичів Хмельницької області врятували 12-річного хлопчика, який провалився під кригу. Дитина, повертаючись зі школи, пішла "рибалити" та впала у воду. Хлопчик почав кричати про допомогу.

Крик почув перехожий й побіг на звук. Згодом свідок побачив, що на кризі нерухомо лежав підліток та благав про порятунок. На місце прибули рятувальники та почали операцію, проте ситуація була складною, оскільки крига була нестабільна, а від берега її відділяла вода.