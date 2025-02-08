Мати не цікавилася: що із п'ятьма дітьми з Рівненщини, які жили у халабуді у лісосмузі Тернополя

У Тернопільській області наприкінці січня виявили сім'ю з 5 дітьми віком від 4 до 9 років, які жили у халабуді в лісосмузі. Наразі вони перебувають в Рівненському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації.

Повідомляється, що матір наразі не цікавилася, як можна повернути дітей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У якому стані діти

Діти з кінця січня перебувають у центрі в селі Олександрія на Рівненщині. Сама ж родина – родом із Дубна.

Вихователі кажуть, що діти адаптовані, соціалізовані та балакучі.

Їх до нас доставила служба у справах дітей Дубенської міської ради… Між собою вони взагалі добре тримаються, як родина. Вони у нас діти шкільного віку, зараховані на навчання в Олександрійський ліцей. Злата в перший клас, Михайло – в другий та Іван – у третій. Дітки молодшого віку – в нас є вихователі, практичні психологи, які проводять навчання з дітьми,

– повідомила керівниця центру Ірина Фадіна.

Вона додала, що наразі двоє дітей перебувають у Рівненській обласній лікарні. Вони проходять обстеження, бо є підозри на бронхіт чи пневмонію. Також у них був педикульоз.

"Це зрозуміло, бо діти проживали на вулиці в антисанітарних умовах. А зараз у зв'язку з тим, що така ситуація в області, є в дітей температура. Взагалі, то все нормально", — додала Фадіна.

Матір дітей може повернути їх до 20 лютого

Матір дітей ще має час до 20 лютого забрати дітей. Проте вона поки не зверталася щодо цього, каже начальник служби у справах дітей в області Віктор Марчук.

А 20 лютого вирішуватиметься їхня доля. На цей день заплановане засідання комісії із захисту прав дитини при Дубенському міськвиконкомі, де обговорять, чи позбавляти жінку батьківських прав.

Якщо мама з'явиться і заявить своє бажання повернути дітей, то я думаю, що дубенська влада готова буде її підтримати. Якщо вона не проявить такого бажання або без поважних причин не з'явиться, то тоді буде розглядатися питання про позбавлення її батьківських прав і надання статусу цим діткам,

– сказав Марчук.

Якщо це станеться, то дітей можна буде всиновити або взяти під опіку.