Діти співають гімн у бомбосховищі в Сумах: зворушливе відео

Дітлахи у Сумах заспівали гімн України прямо у бомбосховищі. Лише погляньте на це зворушливе відео!

Ролик опублікували на телеграм-каналі Труха.

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Діти співають гімн України у бомбосховищі: дивіться відео

Зараз, за даними оперативного командування "Північ", окупанти втратили темп наступу на північному напрямку, тому й почали масово здаватися в полон. З самого міста ворога вдалося прогнати, але наразі він утримує місто Тростянець, де досить напружена ситуація.

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