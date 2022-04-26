Діти віддали військовим гроші, які збирали на гіроскутер: ті віддячили їм подарунками
Джерело:фонд підтримки бригади "Едельвейс"
На Прикарпатті діти віддали українським захисникам гроші, які збирали на гіроскутер. Військові подякували малечі та зробили їм подарунок.
Як розповіли у фонді підтримки 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", гроші пожертвували двоє братиків – Владислав та Олександр.
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Історія юних благодійників зворушила волонтерів та військових. Тому всього за 2 дні дітлахи з Прикарпаття отримали омріяний гіроскутер.
Діти отримали омріяний подарунок від військових / Фото фонду підтримки бригади
Також хлопчикам передали прапор з шевроном 10-ої ОГШБ. На ньому українські захисники залишили звернення до братиків.
Все неодмінно буде Україна, завдяки таким, як ви,
– написали у зверненні до малечі.
У фонді підтримки бригади "Едельвейс" переконані, що мрії повинні здійснюватись.
Військові залишили побажання малечі / Фото фонду підтримки бригади
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