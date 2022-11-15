"Був такий голодний, що їв іграшки": сирота Ілля з Маріуполя знайшов нову сім’ю

До війни Володимир та Марія Беспалові хотіли перед всиновленням грунтовно підготуватися, щоб дати дитині все. Однак війна все змінила та підштовхнула пару зробити це раніше.

Коли російські війська вдерлися до України, пара думала, що більше не зможе усиновити дитину. Однак разом з тим до неї прийшло усвідомлення, що хоче це зробити якомога швидше.

Важливо Загинула у свій день народження: у Миколаєві хлопчик втратив маму через обстріл – як допомогти

У перші дні війни пара вирішила усиновити дитину

Тому того ж дня подружня пара, яка проживала на сході України, опублікувала звернення у соцмережах, що готова всиновити будь-якого хлопчика чи дівчинку будь-якого віку.

Ми чекали, щоб заробити більше грошей, мати кращу машину, купити будинок і побудувати щось, щоб зразу дати це нашим дітям. Але коли почалася війна, ми подумали, чому б не усиновити дитину зараз і не досягти цього разом, як сім’я,

– зазначив Володимир Беспалов.

Ба більше, вони були впевнені у своїх силах, адже жінка кілька років працювала в дитячому будинку та відчувала себе готовою до виклику виховання дитини. Однак уже підготоване житло з кімнатою для дитини невдовзі довелося покинути та переїхати до Києва, адже пара жила у прифронтовому Слов'янську.

Повідомлення Володимира та Марії у мережі побачив волонтер, який допомагав тим, хто тікав з Маріуполя. Він зателефонував їй у квітні та запропонував прихистити маленького хлопчика-сироту.

Обох батьків Іллі вбили росіяни

Серед тих, хто вижив у Маріуполі, був 6-річний Ілля Костушевич. Обоє його батьків були вбиті в перший тиждень війни. Його мати була вражена російською артилерією після того, як пішла з дому на пошуки їжі для своєї родини. Його батька вбили наступного ж дня, коли той пішов шукати дружину.

Маленький хлопчик же залишився у сусідів, де він тижнями ховався в холодному темному підвалі. За словами Беспалої, там чоловіки розпивали алкоголь, а діти сусідів знущалися з маленької дитини.

Він так зголоднів, що почав їсти свої іграшки,

– сказала Марія Беспалая.

Після повернення з дитиною до Києва, пара пройшла складний чотиримісячний процес, щоб стати законними опікунами Іллі. Також варто згадати, що їм фінансово допомагали різні донори, зокрема футбольний клуб "Шахтар", що дозволило родині знайти комфортне житло.

Зараз Беспалові є законними опікунами Іллі та планують офіційно усиновити дитину якомога швидше, адже через воєнний стан всі процеси усиновлення в Україні призупинені.

Ілля вчиться справлятися з війною

Молоде подружжя любить свого сина та палко захищає його від жахів війни. Пара намагається дати йому відчуття безпеки та стабільності. Однак попри це життя Іллі стає важчим вечорами, коли у столиці вимикають електроенергію через обстріли критичної інфраструктури.

Тоді дитині стає страшно, ба більше, як повідомила Марія, у хлопчика буває істерика.

У нього істерика, і він скаже мені, що це як повернувся в Маріуполь, у темряву,

– поділилася Марія Беспалая.

Але маленький Ілля вчиться справлятися. Жінка розповіла, що одного разу коли хлопчик грав у вітальні, освітленій свічками під час чергового вимкнення світла, він підняв очі й сказав: "Я більше не боюся темряви. Я знаю, що світло знову ввімкнеться".

Дивіться також – 10-річна дівчинка сама зібрала 21 тисячу гривень для ЗСУ: відео