У Чернівцях підлітки вкрали з магазину зібрані для військових гроші

У Чернівцях підлітки вкрали гроші просто з магазину. Діти не звртали уваги на зауваження продавчині та втекли.

Група вкрала гроші, які магазин збирав для військових. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Чернівецький промінь.

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Діти вкрали пожертви для військових

У магазині взуття на вулиці Горького власники поставили банку, де збирали гроші для військових. Посеред дня 21 травня до закладу зайшли четверо підлітків, які швидко забрали банку та втекли.

Продавчиня намагалася зупинити неповнолітніх, але вони не реагували на заклики повернути гроші. Вона зазначила, що це кошти, зібрані для армії. Однак хлопці пішли з магазину, вкравши всі гроші.

На жаль, таке бидло є в Чернівцях,

– повідомили в магазині.

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Враховуючи, що злочин скоїли неповнолітні, відповідати за їхні дії будуть батьки. Поліція ще не реагувала на інцидент.

Нагадаємо, на початку травня у Львові озброєний чоловік напав на кур'єра служби доставки та вкрав у нього 2 000 гривень. Правоохоронці зупинили крадія неподалік місця злочину. За фактом нападу на перехожого розпочате досудове розслідування.