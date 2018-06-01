Відео моменту вибуху в Іркутську: діти у вогні вибігали із залу ТРЦ "Комсомол"

Вдень 1 червня у День захисту дітей у торгово-розважальному центрі у російському Іркутську пролунав вибух внаслідок якого постраждало восьмеро дітей.

Вибух стався у науково-розважальному центрі на території ТРЦ. Дітям показували фізико-хімічні досліди з нагоди дня захисту дітей, який відзначають саме 1 червня. Постраждало щонайменше 8 дітей.

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Як звітують у МНС Росії, вибухнула пароповітряна суміш.

Зараз встановлюється, що це була за рідина... Діти зазнали опіків першого і другого ступеня. Деякі постраждалі мають опіки до 40% тіла,

– йдеться у повідомленні.

Слідчий комітет Росії на своєму Youtube-каналі оприлюднив відео моменту вибуху у ТРЦ в Іркутську.

На кадрах з камер відеоспостереження видно кілька яскравих спалахів, від яких присутні в приміщенні кидаються у різні сторони.

Видно, як кілька дітей, які сиділи у першому ряду, буквально у вогні вибігають із залу.

Дивіться відео моменту вибуху у ТРЦ в Іркутську: