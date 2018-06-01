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Видео момента взрыва в Иркутске: дети в огне выбегали из зала ТРЦ "Комсомол"

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Взрыв в Иркутске 1 июня 2018 в ТРЦ Комсомол
Взрыв в Иркутске 1 июня 2018 в ТРЦ Комсомол / Кадр из видео

Днем 1 июня в День защиты детей в торгово-развлекательном центре в российском Иркутске прогремел взрыв в результате которого пострадали восемь детей.

Взрыв произошел в научно-развлекательном центре на территории ТРЦ. Детям показывали физико-химические опыты по случаю дня защиты детей, который отмечается именно 1 июня. Пострадали по меньшей мере 8 детей.

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Как отчитываются в МЧС России, взорвалась паровоздушная смесь.

Сейчас устанавливается, что это была за жидкость ... Дети получили ожоги первой и второй степени. Некоторые пострадавшие имеют ожоги до 40% тела,
– говорится в сообщении.

Следственный комитет России на своем Youtube-канале обнародовал видео момента взрыва в ТРЦ в Иркутске.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно несколько ярких вспышек, от которых присутствующие в помещении бросаются в разные стороны.

Видно, как несколько детей, сидящих в первом ряду, буквально в огне выбегают из зала.

Смотрите видео момента взрыва в ТРЦ в Иркутске:

 

Теги: Дети Взрыв Новости России
Источник: 24 Канал
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