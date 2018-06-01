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Взрыв в ТРЦ в российском Иркутске: пострадали дети

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В результате взрыва в ТРЦ в Иркутске пострадали дети
В результате взрыва в ТРЦ в Иркутске пострадали дети / Twitter

В день защиты детей 1 июня взрыв прогремел в торгово-развлекательном центре "Комсомол" в российском городе Иркутске.

Как пишут местные СМИ, в час дня по местному времени произошел взрыва в научно-развлекательном центре "Гравитация" на территории ТРЦ.

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По предварительным данным пострадали 8 детей. Они принимали участие в физико-химических опытах в научно-развлекательном центре.

Дети получили ожоги первой и второй степени, у двоих – обожжено 40% тела. Насколько мне сейчас известно, система пожаротушения не сработала. В торговом центре задымления нет,
– цитирует "Комсомольская правда" начальника местного МЧС.

"РИА Новости" со ссылкой на источники в оперативных службах региона сообщает, что во время опытов загорелась спиртосодержащая смесь. Детям показывали как устроен фейерверк.

Из-за возгорания в торговом центре была объявлена эвакуация. Территорию ТРЦ покинули более 1,5 тысячи человек.

Напомним, масштабный пожар в России на территории ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта в городе Кемерово. Тогда погибли 64 человека, большая часть из которых дети. Официальной причиной пожара в ТРЦ в Кемерове назвали короткое замыкание.

Теги: Новости России Дети Пожар
Источник: 24 Канал
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