Взрыв в ТРЦ в российском Иркутске: пострадали дети
В день защиты детей 1 июня взрыв прогремел в торгово-развлекательном центре "Комсомол" в российском городе Иркутске.
Как пишут местные СМИ, в час дня по местному времени произошел взрыва в научно-развлекательном центре "Гравитация" на территории ТРЦ.
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По предварительным данным пострадали 8 детей. Они принимали участие в физико-химических опытах в научно-развлекательном центре.
Дети получили ожоги первой и второй степени, у двоих – обожжено 40% тела. Насколько мне сейчас известно, система пожаротушения не сработала. В торговом центре задымления нет,
– цитирует "Комсомольская правда" начальника местного МЧС.
"РИА Новости" со ссылкой на источники в оперативных службах региона сообщает, что во время опытов загорелась спиртосодержащая смесь. Детям показывали как устроен фейерверк.
Из-за возгорания в торговом центре была объявлена эвакуация. Территорию ТРЦ покинули более 1,5 тысячи человек.
Напомним, масштабный пожар в России на территории ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта в городе Кемерово. Тогда погибли 64 человека, большая часть из которых дети. Официальной причиной пожара в ТРЦ в Кемерове назвали короткое замыкание.