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Вибух в ТРЦ у російському Іркутську: постраждали діти

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Внаслідок вибуху у ТРЦ в Іркутську постраждали діти
Внаслідок вибуху у ТРЦ в Іркутську постраждали діти / Twitter

У день захисту дітей 1 червня вибух прогримів у торгово-розважальному центрі "Комсомол" у російському місті Іркутську.

Як пишуть місцеві ЗМІ, о першій дня за місцевим часом стався вибуху у науково-розважальному центрі "Гравітація" на території ТРЦ.

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За попередніми даними постраждало 8 дітей. Вони брали участь у фізико-хімічних дослідах в науково-розважальному центрі.

Діти отримали опіки першого і другого ступеня, у двох – обпечено 40% тіла. Наскільки мені зараз відомо, система пожежогасіння не спрацювала. У торговому центрі задимлення немає,
– цитує "Комсомольська правда" начальника місцевого МНС.

"РИА Новости" з посиланням на джерела в оперативних службах регіону повідомляє, що під час дослідів загорілась спиртовмісна суміш. Дітям показували як влаштований феєрверк.

Через загорання у торговому центрі була оголошена евакуація. Територію ТРЦ покинуло понад 1,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, масштабна пожежа у Росії на території ТРЦ "Зимова вишня" сталась 25 березня у місті Кемерові. Тоді загинуло 64 людини, більша частина з яких діти. Офіційною причиною пожежі у ТРЦ в Кемерові назвали коротке замикання.

Теги: Новини Росії Діти Пожежа
Джерело: 24 Канал
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