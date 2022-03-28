"Дитина у класі заспівала гімн України": Гармаш розповів про настрої людей на Донбасі
На тимчасово окупованих Росією Донецькій та Луганській областях з'явилися переселенці. Вони тікали із "нібито" звільнених російськими військовими територій.
Люди, які виїхали від агресії "русского мира", є носіями української ідеології. Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор видання "Остров" Сергій Гармаш.
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Люди втекли від бомб на Донбасі
"Дитина прийшла у школу, намалювала український прапор і почала співати у класі український гімн", – розповів історію Гармаш.
Тоді, як зауважив він, в навчальному закладі розгорнувся скандал, були претензії до батьків. Як з'ясувалось, люди просто тікали від війни будь-куди.
Була можливість виїхати від бомб – вони поїхали туди,
– пояснив Гармаш.
Він зауважив, у східній частині України ситуація – тривожна, всіх лякає завтра, коли не зрозуміло, що має бути. Люди точно не радіють війні. Вони вже її бачили, тому бояться.
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Яка ситуація із мобілізацією
Гармаш розповів, що на тимчасово окупованому Донбасі намагаються далі проводити мобілізацію, однак ресурси вичерпані.
"Всіх, кого могли, вже зловили, інші ховаються дуже добре і їх не знайти", – додав головний редактор видання "Остров".