Дитина у критичному стані: у Єкатеринбурзі чоловік відкрив стрільбу по перехожих

У Єкатеринбурзі у неділю, 30 травня, ексспівробітник правоохоронних органів відкрив вогонь по людях. Наразі відомо про щонайменше 2 постраждалих.

Інцидент стався на вулиці Бородіна. Зловмисник з вікна стріляв у перехожих. За даними правоохоронців, пролунало щонайменше 10 пострілів.

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За попередніми даними, чоловік стріляв з мисливської рушниці. Правоохоронці припускають, що стрілок міг бути п'яним.

Жителів будинку, з вікна якого чоловік відкрив стрілянину, оперативно евакуювали. Окрім того, у будівлі відключили газ та світло.

Що відомо про постраждалих

Правоохоронці наразі підтвердили інформацію про 2 постраждалих: це правоохоронець та дитина. Дівчинку, якій куля влучила у живіт, госпіталізували у критичному стані.

Очевидці розповіли, що дитина йшла з мамою до магазину. Спершу люди розгубилися і не розуміли, що відбувається, а згодом почали ховатися за машинами, припаркованими на вулиці.

Стрілка вже затримали

Стрілка вже затримали. Його вдалося схопити живим. Під час спецоперації чоловік активно стріляв у правоохоронців, які штурмували його квартиру. Однак ніхто не постраждав.

Затримання стрілка: дивіться відео