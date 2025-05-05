На Львівщині чоловік довірив кермо дитині, вона втекла від нього за лічені секунди

Чоловік у Львівській області посадив за кермо свою малолітню доньку та знімав на відео, як вона керує автомобілем. При цьому він залишився стояти на дорозі з телефоном, а дівчинка натиснула на повний газ та поїхала.

На пасажирському сидінні перебував малолітній брат дівчинки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на патрульну поліцію Львівщини.

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Що відомо про чоловіка, який посадив малолітню дівчинку за кермо автомобіля

Працівники поліції дізналися про подію через відео, яке почало ширитися мережею.

Відеоролик закінчився на моменті, коли донька чоловіка натиснула на повний газ та їхала прямо по дорозі, залишивши батька позаду.

Малолітня дівчинка керує автомобілем: дивіться відео

У поліції повідомили, що діти не втрапили в ДТП, але батька притягнули до кримінальної відповідальності.

Відносно 28-річного чоловіка поліцейські внесли постанову за передачу керування транспортним засобом людині, яка не має права керування таким авто. Також склали протокол за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Коментарі під публікацією патрульної поліції Львівської області різні: хтось відреагував на ситуацію з гумором, а інші дійсно переймалися за дітей.

Татусик хотів багато лайків отримати, але щось пішло не по плану,

– пише користувач фейсбуку.

"Це не батько, а якесь непорозуміння. Посадити двох малих дітей в авто і дати їм керувати – це дно. За таке треба забирати права", – написала інша людина.

У поліції наголосили, що "відповідальне батьківство — це не лише турбота, а й приклад".

Нагадаємо, що у 2024 році був схожий інцидент: батько посадив за кермо свою 9-річну доньку у Львові й також зняв поїздку на відео. Дівчинка їхала вулицями міста.