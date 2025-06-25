Трагедія на річці Лопань: на Харківщині потонула 11-річна дівчинка
- У місті Дергачі Харківської області 25 червня під час купання потонула 11-річна дівчинка, її дістали з води рятувальники.
- Дитина пішла до водойми без супроводу дорослих, попередньо йдеться про "нещасний випадок".
У середу, 25 червня, у місті Дергачі Харківської області під час купання потонула 11-річна дівчинка. Наразі слідчі з'ясовують обставини трагедії.
Тіло дитини дістали з води рятувальники. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію та ДСНС.
Дивіться також На Волині батька засудили на 8 років ув'язнення за доведення 13-річного сина до самогубства
Що відомо про трагедію
Дівчинка пішла до водойми разом зі знайомою без супроводу дорослих. Дитина потонула неподалік гідротехнічної споруди під час купання в непристосованому для цього місці на річці Лопань.
Правоохоронці розв'язують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою "нещасний випадок".
У ДСНС закликають бути обережними під час відпочинку на воді та дотримуватися правил безпеки:
- не лізти у воду в незнайомому для вас місці;
- уникати води зі швидкою течією;
- не заходити у воду напідпитку;
- не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;
- купаючись на "дикому пляжі" чи у незнайомому місці, не пірнати з берега, гірки, дерев;
- у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою;
- особливо слідкувати за дітьми.
До слова, пам'ятайте про заборону купання на деокупованих територіях та в місцях, де відбувались активні бойові дії – там зберігається висока мінна небезпека!
Нагадаємо, 24 червня в Тернопільській області під час спроби врятувати онука загинув 58-річний чоловік. Трагедія сталася на річці Дністер, поліція відкрила провадження з приміткою про "нещасний випадок".