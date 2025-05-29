В Одесі дитина потрапила під тролейбус: у якому вона стані
- В Одесі хлопець вибіг на дорогу і потрапив під колеса тролейбуса на вулиці Черняховського.
- Постраждалого госпіталізували, на місці події працюють правоохоронці.
Хлопець грався з друзями на вулиці в Одесі та вибіжав на дорогу. Внаслідок цього він потрапив під колеса тролейбуса.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
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Що відомо про ДТП в Одесі
Подія сталася на вулиці Черняховського. За словами очевидців, хлопець грався з друзями та вибіг на дорогу.
Кореспонденти Суспільного повідомили, що постраждалого вже госпіталізували. На місці працюють правоохоронці.
В Одесі сталася ДТП: дивіться фото Суспільного
Нещодавно в Одесі автомобіль збив 13-річного хлопця на пішохідному переході. Про це повідомляли в Поліції Одещини.
ДТП сталася в Хаджибейському районі міста. Юнака відправили в лікарню, а водійку перевірять на стан сп’яніння, зазначили в поліції.