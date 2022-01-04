На дитину впало дерево: у США через сніговий шторм загинуло 5 людей
Джерело:USA Today
У перші дні 2022 року США накрив сніговий шторм. Наразі відомо про щонайменше 5 жертв. Серед них – 2 дітей.
В епіцентрі негоди опинилися Вашингтон, Меріленд та Вірджинія. Лише упродовж 2 січня у Вашингтоні та сусідніх штатах випало понад 30 сантиметрів снігу.
Зауважте Малайзія потерпає від повеней: щонайменше 50 людей загинули, тисячам довелось евакуюватись
У штатах Делавер та Нью-Джерсі зафіксували до 20 сантиметрів снігу. Швидкість вітру сягала 15 метрів за секунду.
Негода призвела до жертв
Жертвами снігового шторму стали щонайменше 5 людей. У Теннесі загинула 7-річна дівчинка. На неї впало дерево. Також у Джорджії внаслідок падіння дерева загинув 5-річний хлопчик.
Ще 3 людей пішли з життя у Меріленді. Вони стали жертвами аварії.
У Білому домі скасували брифінг
Сніговий шторм призвів до низки збоїв у повсякденному житті США. Зокрема, у Білому домі скасували брифінг.
Негода знеструмила понад 500 тисяч осель. Не обійшлося й без колапсів на дорогах. У снігових заметах застрягли понад пів тисячі автомобілів. Місцеві ЗМІ повідомляють про сотні аварій.
Сніговий шторм у Вашингтоні: дивіться відео
США накрила негода: дивіться відео
Єгипет засипало снігом
- У січні 2022 року снігом також засипало Єгипет. Негода вже призвела до 3 жертв. Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Єгипту Хусаа Абдель Гаффар.
- В епіцентрі негоди опинився відомий туристичний курорт Хургада.
- Влада країни ввела режим надзвичайної ситуації. У місцевих школах скасували навчання.