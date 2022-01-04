На дитину впало дерево: у США через сніговий шторм загинуло 5 людей

У перші дні 2022 року США накрив сніговий шторм. Наразі відомо про щонайменше 5 жертв. Серед них – 2 дітей.

В епіцентрі негоди опинилися Вашингтон, Меріленд та Вірджинія. Лише упродовж 2 січня у Вашингтоні та сусідніх штатах випало понад 30 сантиметрів снігу.

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У штатах Делавер та Нью-Джерсі зафіксували до 20 сантиметрів снігу. Швидкість вітру сягала 15 метрів за секунду.

Негода призвела до жертв

Жертвами снігового шторму стали щонайменше 5 людей. У Теннесі загинула 7-річна дівчинка. На неї впало дерево. Також у Джорджії внаслідок падіння дерева загинув 5-річний хлопчик.

Ще 3 людей пішли з життя у Меріленді. Вони стали жертвами аварії.

У Білому домі скасували брифінг

Сніговий шторм призвів до низки збоїв у повсякденному житті США. Зокрема, у Білому домі скасували брифінг.

Негода знеструмила понад 500 тисяч осель. Не обійшлося й без колапсів на дорогах. У снігових заметах застрягли понад пів тисячі автомобілів. Місцеві ЗМІ повідомляють про сотні аварій.

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