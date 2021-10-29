Дитину знайшли під завалами: жінка з 4-річним онуком загинули в моторошній пожежі на Закарпатті
Джерело:ДСНС
На Закарпатті 28 жовтня внаслідок пожежі в приватному будинку загинули 62-річна жінка та її 4-річний онук. Рятувальники знайшли тіло дитини під завалами.
Трагедія трапилася на околиці села Плоский Потік Мукачівського району. Повідомлення про пожежу в будинку Служба порятунку отримала 28 жовтня о 21:14.
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Тіло 4-річної дитини знайшли під завалами
Загорання виявив водій автомобіля, який проїжджав повз оселю. Чоловік зателефонував за номером 101 після того, як побачив охоплений полум'ям дах будинку.
Сусіди попередили рятувальників, що в будинку повинні бути люди. Після проведення розвідки пожежі у кімнаті виявили тіло 62-річної власниці оселі.
О 22:20 загорання локалізували та о 23:11 повністю ліквідували. Під завалами пожежники знайшли тіло 4-річного онука господарки.
Трагедія трапилася в Мукачівському районі, що на Закарпатті / Фото ДСНС
Правоохоронці з'ясовують причину виникнення пожежі. Водночас встановлюють суму збитків, оскільки вогонь знищив дерев'яне перекриття на площі 64 квадратних метрів та домашнє майно.
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