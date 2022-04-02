"Дитячі очі їм снитимуться дуже довго": окупанти крадуть все, навіть іграшки

Російські окупанти намагаються "забрати" із собою хоч щось з України. Якщо раніше загарбники крали прикраси, то зараз хапають все, що потрапляє їм на очі.

Крадуть навіть дитячі іграшки, які українцям довелось залишити у напівзруйнованих містах. На такі цинічні дії окупантів відповіла ведуча 24 каналу Катерина Соляр.

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Те, що загарбникам таки вдається винести за межі України, вони відправляють додому поштою.

Надіюсь, дитячі очі, у яких вони відібрали іграшки, будуть їм снитись у снах дуже довго,

– зазначила Соляр.

Нагадаємо, за офіційними підрахунками, станом на 1 квітня 2022 року внаслідок війни в Україні загинуло 153 дитини.

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