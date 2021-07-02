Підбори будуть нижчими: дівчатам-військовим змінять взуття на парад до Дня Незалежності

В Міноборони відбувся новий скандал зі взуттям. Суспільство обурило те, що на фото підготовки курсанток Військового інституту КНУ імені Шевченка до параду на День Незалежності, дівчата були на підборах. Але взуття буде стійким, адже в Україні вже підписали специфікацію на нові черевики.

Попри це, нового взуття ще немає на забезпеченні. Про це в ефірі повідомила радниця головнокомандувача Збройних сил України з гендерних питань Вікторія Арнаутова.

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Яким буде нове взуття

Парадний черевик, згідно з документацією, матиме 5,4 сантиметра (плюс – мінус 2 міліметри) висоти підборів. Упродовж пів року відбувалось так зване "дослідницьке носіння" взуття. Дівчата з інституту носили його і давали свої пропозиції щодо змін, незручностей.

Те, що показали вчора (1 липня – 24 канал) у статті – це повсякденні туфлі, в них підбор – 7 сантиметрів, згідно з відповідною документацією,

– зазначила Арнаутова.

Чи подобається нове взуття дівчатам-військовим

Тільки з понеділка, 5 липня, повідомлять про відповідний тендер.

За словами радниці ЗСУ, враження від взуття у військовослужбовиць відрізняється. Здебільшого першокурсницям воно до вподоби. Водночас деяким дівчатам не дуже подобається, адже вони хочуть ще нижчий підбор.

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"Це питання можна розв'язати. Під час розробки відповідного взуття, необхідно залучати гендерних радників відомства і, можливо, громадськість", – відзначила Арнаутова.

У Міноборони підтвердили заміну взуття

Міністр оборони Андрій Таран підтвердив, що для дівчат-військових буде нове взуття до Дня Незалежності, а не те, яке було на репетиції. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна.

Скандал довкола взуття для дівчат-військових: коротко